В Костанайской области два раза пытались незаконно пересечь границу

Несмотря на пандемию не прекращается противоправная деятельность через Государственную границу. В условиях карантинных ограничений проявились новые виды ухищрений, используемых для попыток незаконно пересечь Государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Так, за минувшую неделю пресечены многочисленные попытки незаконного пересечения Государственной границы в автомобильных пунктах пропуска «Карасу» (Жамбылская область – 1 факт), «Тажен» (Мангыстауская область — 1 факт), «Жайсан» (Актюбинская область – 1 факт), «Каракога» (СКО – 1 факт), «Кайрак» (Костанайская область – 2 факта), «Урлютобе» (Павлодарская область – 2 факта).

Водители, используя поддельные водительские удостоверения — как основание для пересечения границы вторым водителем грузовых международных перевозок, пытались незаконно пересечь границу. Во всех указанных случаях материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 385 УК Республики Казахстан «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» вместе с транспортными средствами переданы в уполномоченные органы.

Кроме того, только за один день — 18 ноября в пунктах пропуска «Карасу» (Жамбылская область), «Жайсан» (Актюбинская область), «Жана жол» и «Каракога» (СКО) пресечены 4 попытки незаконного перемещения через границу автомобилей с поддельными документами и идентификационными номерами.

В целом, за период карантинных ограничений, при попытках незаконного пересечения Государственной границы установлено 113 лиц, использовавших поддельные водительские удостоверения (Казахстана — 51, Кыргызстана — 30, Узбекистана — 20, Таджикистана — 7, РФ — 5), 35 лиц — поддельные медицинские справки, а также 42 иностранца с поддельными приглашениями от казахстанских медицинских учреждений.

Казахстанскими пограничниками продолжаются активные мероприятия по перекрытию каналов незаконного пересечения через границу и перемещения контрабандных грузов.

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