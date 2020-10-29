В Костанайской области две фуры развернуло поперек трассы

В 14:41 часов в Управление кризисных ситуаций ДЧС Костанайской области поступило сообщение о происшествии на автодороге республиканского значения Екатеринбург — Алматы.
На 768 км из-за сильного гололёда развернулись поперёк трассы две фуры марки «MAN», принадлежащие гражданам Турецкой Республики. На место происшествия выехали сотрудники Сарыкольского отдела по ЧС совместно с местной полицейской и дорожно- службой района.
В 16:20 часов в ходе проведения аварийно- спасательных работ автомашины были эвакуированы с кювета на дорожное полотно.
Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарыкольского района информирует население о соблюдении правил безопасности зимнего периода на автодорогах при поступлении сообщений о штормовом предупреждении.
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