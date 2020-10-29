В Костанайской области две фуры развернуло поперек трассы

В 14:41 часов в Управление кризисных ситуаций ДЧС Костанайской области поступило сообщение о происшествии на автодороге республиканского значения Екатеринбург — Алматы.

На 768 км из-за сильного гололёда развернулись поперёк трассы две фуры марки «MAN», принадлежащие гражданам Турецкой Республики. На место происшествия выехали сотрудники Сарыкольского отдела по ЧС совместно с местной полицейской и дорожно- службой района.

В 16:20 часов в ходе проведения аварийно- спасательных работ автомашины были эвакуированы с кювета на дорожное полотно.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарыкольского района информирует население о соблюдении правил безопасности зимнего периода на автодорогах при поступлении сообщений о штормовом предупреждении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.