В Костанайской области в усиленном режиме проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Его цель — снижение аварийности и защита участников дорожного движения в зимний период. Промежуточные итоги рейдов озвучили в пресс-службе Департамента полиции региона.

Более 2,7 тысячи нарушений за выходные

За минувшие выходные полицейские пресекли 2 733 административных правонарушения, из них 1 971 связано с нарушением правил дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделяют водителям, управляющим транспортом в состоянии опьянения. Только за два дня к ответственности привлечены 15 таких водителей, в том числе находившихся под воздействием наркотических веществ.

Рецидивист за рулём в состоянии наркотического опьянения

Утром 5 декабря в Костанае патрульный экипаж остановил автомобиль Ford. Поведение 35-летнего водителя показалось инспекторам подозрительным. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Проверка показала, что ранее он уже лишался права управления за нетрезвое вождение. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, автомобиль водворён на специализированную стоянку.

Дрифт без прав и попытка скрыться от полиции

Ещё один резонансный случай произошёл вечером 7 декабря в посёлке Кунай. Патрульные заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого дрифтовал на проезжей части, создавая угрозу для других участников движения.

На законные требования полицейских остановиться молодой человек, напротив, увеличил скорость, выключил внешние световые приборы и попытался скрыться.

Инспекторы действовали профессионально: служебный автомобиль перекрыл нарушителю путь, и машину удалось безопасно остановить. Никто не пострадал.

Установлено, что за рулём находился 20-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. Автомобиль он взял у отца «чтобы покататься». В отношении нарушителя возбуждено четыре административных производства:

за нарушение правил маневрирования;

за невыполнение требований об остановке;

за управление без водительских прав;

за нарушение правил пользования световыми приборами в тёмное время суток.

Автомобиль помещён на спецстоянку.

17-летний водитель без документов

В том же посёлке Кунай полицейские остановили ВАЗ-2110, за рулём которого находился 17-летний подросток. Он не имел ни водительских прав, ни документов на транспорт.

В присутствии законных представителей в отношении несовершеннолетнего возбуждено административное производство. В полиции подчёркивают, что допуск подростков к управлению транспортом — один из наиболее опасных факторов дорожной среды.

Более 4 тысяч нарушений за неделю

По итогам прошедшей недели инспекторы региона выявили 4 060 нарушений правил дорожного движения, в том числе 27 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В Департаменте полиции напоминают, что нетрезвое вождение остаётся одной из основных причин тяжёлых ДТП, особенно зимой.

«Опасный водитель» продлится до 14 декабря

Оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель» в Костанайской области продлится до 14 декабря и проводится в усиленном режиме.

Особое внимание уделяется грубым нарушениям, создающим прямую угрозу безопасности дорожного движения. Полицейские призывают жителей области соблюдать правила, быть внимательными на дорогах, а о фактах опасного вождения незамедлительно сообщать по номеру 102.

