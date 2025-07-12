10 июля, вблизи села Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Информацию нам предоставили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Транспортное средство съехало в реку Карынсалды.
Очевидцы происшествия сообщили, что в салоне машины могли находиться три человека, в том числе один ребёнок.
На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства ДЧС Костанайской области, включая водолаза оперативно-спасательного отряда. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасателями найдены и извлечены тела троих погибших.
Комментарий пресс-службы ДП Костанайской области:
«По данному факту полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего».
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