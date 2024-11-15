В Костанайской области начали фиксировать среднюю скорость на платной трассе





С 13 октября 2026 года на платном участке автодороги Костанай — Денисовка вводится контроль средней скорости движения. Об этом сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Одновременно система начинает действовать ещё на трёх направлениях: Уральск — граница РФ (Самара), Актобе — граница РФ (Оренбург) и Кандыагаш — Макат. Таким образом, число участков с контролем средней скорости увеличивается с 11 до 15.

На новых участках завершены замеры расстояний между контрольными арками и сертификация аппаратно-программных комплексов. Сведения о зафиксированных превышениях будут передаваться в Процессинговый центр Единого реестра административных производств.

Система рассчитывает среднюю скорость автомобиля по времени прохождения между контрольными арками и расстоянию между ними. Поэтому снижение скорости непосредственно перед камерой не исключает фиксации нарушения, если на всём контролируемом участке допустимая средняя скорость была превышена.

С начала 2026 года на республиканских автодорогах зафиксировано 550 тысяч нарушений средней скорости. Ещё 163,5 тысячи превышений выявлены при моментальном измерении скорости. Всего — более 713 тысяч нарушений.

Контроль средней скорости действует на республиканских трассах Казахстана с 17 марта 2025 года. До расширения система охватывала 11 платных участков общей протяжённостью почти три тысячи километров.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что внедрение системы направлено на повышение дисциплины вождения, предупреждение опасного превышения скорости и снижение рисков ДТП.

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