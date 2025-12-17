В уголовном специализированном суде Костанайской области началось рассмотрение резонансного дела в отношении 51-летнего жителя села Аманкарагай Аулиекольского района Максима Нечаева, обвиняемого в убийстве супруги и несовершеннолетнего сына.

Согласно материалам дела, Нечаев состоял в браке со своей 48-летней супругой Светланой с 1995 года. В июле 2025 года у женщины завязались отношения с 38-летним односельчанином. Как сообщил в суде государственный обвинитель Марат Бейсембаев, после этого в семье участились конфликты: муж подозревал супругу в измене, устраивал скандалы, пара обоюдно решила расторгнуть брак, но продолжала проживать под одной крышей. При этом сама женщина и её новый избранник больше не скрывали отношения, что, по словам прокурора, болезненно воспринималось Нечаевым и задевало его честь и достоинство.

По версии обвинения, вечером 28 сентября Светлана ушла на встречу с односельчанином и вернулась домой около полуночи. Спустя несколько часов Нечаев решил поговорить с женой. Перед тем как выйти из комнаты, он положил в карман пластиковые хомуты, чтобы связать супругу и 16-летнего сына в случае сопротивления, а на кухне взял нож. Проходя через зал, где спал подросток, мужчина разбудил его скрипом пола. Проснувшись и увидев отца с ножом, сын попытался ему помешать, но, как следует из обвинения, Нечаев ударил его ножом в грудь. Затем множественные ножевые ранения были нанесены и супруге. Оба от полученных повреждений скончались на месте.

«Убедившись в наступлении смерти сына и супруги, Нечаев покинул дом и скрылся», — озвучил в суде гособвинитель. Действия подсудимого квалифицированы по статье УК РК как убийство двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего.

Сам Нечаев вину признал частично. В суде он заявил, что не согласен с формулировкой обвинения в части «добивания» сына, настаивая, что не наносил ему дополнительных ударов.

По делу в качестве потерпевшей признана старшая дочь подсудимого, средняя дочь проходит свидетелем со стороны обвинения. В суде началось исследование материалов уголовного дела, процесс продолжается.

