В Костанайской области подросток выстрелил в двух девушек

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Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения двум девушкам телесных повреждений в городе Аркалык, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.
3 мая в управление полиции города Аркалык поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлены 17-летняя и 25- летняя жительницы города с ранами предплечья и бедра. При проведении первоначальных следственных действий установлено, что девушки шли по улице Маясовой и услышали хлопок, после которого обнаружили у себя раны на руке и ноге. Девушки обратились в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение среднего вреда здоровью». На месте происшествия была изъяты пуля предположительно от пневматического оружия.
В настоящее время назначены экспертизы, проводится необходимые следственные действия
Полицией установлен 15-летний подросток, у которого дома была изъята пневматическая винтовка, которая принадлежит его отцу.
В настоящее время в отношении родителей начато административное производство по статье 127 ч 3 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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