В приграничных районах Костанайской области планируют реализовать шесть проектов на 36 млрд тенге. Подробности LS озвучили в региональном акимате.
Согласно предоставленной информации, новые объекты заработают в 2025-2026 годах. Ожидается, что их открытие позволит создать 156 рабочих мест. В реализацию проектов будет вложено 36 млрд тенге частных инвестиций.
Итак, в регионе до конца этого года запланирован ввод двух молочно-товарных ферм. Запуск первого агрообъекта оценивается в 4,3 млрд тенге, второго – 4,9 млрд тенге. На текущий момент данные фермы строят.
Остальные проекты хотят открыть в следующем году. Как сообщили LS, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для запуска солнечной электростанции за 7,8 млрд тенге. Мощность – 22,6 МВт.
Для строительства автоматизированной газораспределительной станции другому инвестору оформляется земельный участок. В старт будет вложено 3 млрд тенге. Сейчас идет проектирование.
Также в следующем году заработает газопоршневая электростанция за 14,3 млрд тенге. Мощность объекта должна составить 40 МВт. Разрабатывается проектно-сметная документация.
В 2026 году запланировано строительство первой очереди зернохранилища на 8 тыс. тонн. Стоимость – 1,8 млрд тенге. Отмечается, что уже выделен участок, на данный момент определяются источники финансирования.
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