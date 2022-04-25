В Костанайской области стартует акция по выкупу у населения незаконно оружия

Всего на эти цели в этом году из республиканского бюджета выделено 3 миллиона 210 тысяч тенге. Об этом сообщил старший инспектор административной полиции Кайрат Шакупов.

«Для повышения уровня обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ с 25 апреля текущего года проводится Акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться в каждом территориальном подразделении полиции», — отметил подполковник полиции.

При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.

Выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает денежные средства в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателя за каждую единицу оружия.

Такие акции проводятся ежегодно, в 2021 году в ходе проведения Акции поступило 47 заявлений от граждан о добровольной сдаче огнестрельного оружия и предметов вооружения за вознаграждение, принято 51 единица оружия и 471 боеприпасов к нарезному оружию. Гражданам выплачено 3 млн. 217 тыс. тенге.

Полиция рассчитывает на поддержку и активное участие населения в проводимой акции.

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