В Костанайской области умер 7-летний ребенок, получив травмы во дворе

COVID-2019 в Казахстане
6751 - зарегистрированно
3515 - выздоровевших
35 - летальных случаев
98 - в Костанайской области
Как стало известно Алау, 7-летний мальчик получил травму во дворе в поселке Амангельды (бывший Красный Партизан). Ребенок был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.
«17 мая утром мальчик 7 лет поступил по линии Скорой в детскую областную больницу. Без сознания. Диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Эпидуральная гематома. Кома. Проведена нейрохирургическая операция. К сожалению спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался в реанимации спустя сутки, утром 18 мая не приходя в сознание. Обстоятельства получения травмы нам неизвестны»,- сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.