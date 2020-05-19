В Костанайской области умер 7-летний ребенок, получив травмы во дворе

Как стало известно Алау, 7-летний мальчик получил травму во дворе в поселке Амангельды (бывший Красный Партизан). Ребенок был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

«17 мая утром мальчик 7 лет поступил по линии Скорой в детскую областную больницу. Без сознания. Диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Эпидуральная гематома. Кома. Проведена нейрохирургическая операция. К сожалению спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался в реанимации спустя сутки, утром 18 мая не приходя в сознание. Обстоятельства получения травмы нам неизвестны»,- сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

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