В Костанайском областном мемориальном музее прошла международная конференция

В Костанайском областном мемориальном музее Ибрая Алтынсарина сегодня прошла международная конференция. С учетом сложившейся ситуации с пандемией коронавируса она проходила с помощью платформы Zoom. В течении нескольких часов историки говорили о двух просветителях — казахском и крымско-татарском — Ибрае Алтынсарине и Исмаиле Гаспринском

Международную конференцию Костанайский областной мемориальный музей И.Алтынсарина сегодня провел онлайн. Говорили на ней о первом казахском педагоге — просветителе Ибрае Алтынсарине и крымско-татарском общественном деятеле и реформаторе национального образования Исмаиле Гаспринском. Всего несколько нет назад выяснилось, что эти два мыслителя были тесно связаны.

«В интернет ресурсе была найдена выставка у них, посвященная российским мусульманам, там мы увидели книгу И.Алтынсарина с дарственной надписью и печатью, подаренную Исмаилу Гаспринскому. Мы написали писью музею Гаспринского, получили эту книгу и с того момента сотрудничаем с музеем»,- говорит ведущий научный сотрудник областного мемориального музея им. И. Алтынсарина Балдырган Айгужина.

Вот так два года назад в этом музее появился новый экспонат. Вот эта копия книги и дарственная надпись, которую перевели уже в Костанае. Среди участников онлайн-конференции: ибраеведы, представители мечетей, музеев, культурных и образовательных учреждений, архивов из России и Казахстана. Калкаман Жакып об Ибрае Алтынсарине знает многое. В 60-х годах прошлого столетия он учился в школе, которую просветитель построил в Костанае, и затем, как историк, основательно изучал его жизнь.

«Как историк по образованию, я не мог быть нейтральным к жизни и деятельности И.Алтынсарина, потому я здесь. Нас и приглашают, также прихожу без приглашения «,- сказал историк Калкаман Жакып.

По словам участников международной конференции, такие конференции очень полезны, ведь они помогают вести пропаганду и изучение наследия великих мыслителей Ибрая Алтынсарина — первого казахского педагога — просветителя и Исмаила Гаспринского крымско-татарского просветителя.

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