В Казахстане в крупных торговых сетях планируют запустить продажу говядины по сниженной цене. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров необходимо ускорить, чтобы государство могло регулировать цены на более широкий спектр продуктов, передает lsm.kz

Особый акцент делается на мясе и мясопродуктах, так как их стоимость оказывает заметное влияние на общий уровень инфляции. Премьер поручил масштабировать по всей стране опыт реализации удешевлённой говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны.

Рост цен и ответственность регионов

Олжас Бектенов отметил, что в отдельных регионах — в областях Ұлытау, Акмолинской и Атырауской — фиксируется повышенный рост инфляции, прежде всего из-за удорожания продуктов питания. При этом, подчеркнул премьер, акимы располагают всеми необходимыми инструментами для стабилизации цен на продовольственные товары и должны активизировать эту работу.

Поддержка локального производства

Глава правительства отдельно остановился на необходимости стимулирования внутреннего производства и переработки сырья. Речь идёт о развитии ремесленных, кожевенных, молочных и других отраслей.

Акиматам поручено, исходя из потенциала регионов и их потребностей, определить приоритетные направления и выстроить адресную поддержку предпринимателей, в том числе в сельской местности и малых городах. Это должно способствовать созданию рабочих мест и укреплению продовольственной безопасности.

Снижение доли государства и приватизация

Одним из ключевых условий расширения бизнес-инициатив премьер назвал снижение доли государства в экономике. Сейчас этот показатель составляет 13,7% ВВП. Утверждён новый план оптимизации до 2030 года, в который включены госкомпании топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, связи и агропромышленного комплекса.

Олжас Бектенов поручил уже в 2026 году обеспечить реализацию не менее половины активов, включённых в новый план. Национальному офису по приватизации совместно с отраслевыми госорганами поручено продолжить анализ сфер, пока не охваченных оптимизацией.

Импортозамещение и новые проекты

Премьер подчеркнул, что в текущем году в стране запущен ряд новых производств, начат выпуск товаров, которые ранее в Казахстане не производились. В этой связи министерствам промышленности и финансов, фонду «Самрук-Қазына» и антимонопольному ведомству поручено проработать вопрос приоритетного использования отечественной продукции в госзакупках и сокращения закупа импортных аналогов.

До конца года, по словам главы правительства, необходимо завершить формирование нового пула инвестиционных проектов на следующий год. Их финансирование должно осуществляться на условиях встречных обязательств инвесторов — с конкретными показателями по объёму инвестиций, созданию рабочих мест, росту производительности, углублению локализации, трансферу технологий, увеличению экспорта и налоговых поступлений.

