В кукольном театре впервые подготовили спектакль для взрослой аудитории

В кукольном театре для костанайцев подготовили необычную премьеру. Впервые спектакль ориентирован не на малышей, а на более взрослую аудиторию. Артисты оживили персонажей повести Эрнеста Хэмингуэя «Старик и море». А саму постановку сопроводили живой музыкой и песнопением, передает alau.kz

Необычной постановкой пополнился репертуар областного кукольного театра. В этот раз артисты оживили на сцене персонажей повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Арман Маганбетов стал голосом и душой одного из ключевых героев спектакля — старика Сантьяго.

«Было очень сложно, было много переломных моментов. Роль сложная, драматическая, это раз. Во-вторых, нужно все это передать в куклу. Были очень напряженные репетиции. Но в итоге мне кажется, нам удалось», — рассказал актер костанайского областного кукольного театра Арман Маганбетов.

Всего в этом спектакле задействовано 8 артистов. Спектакль сложный как в плане тематики, так и подготовки, сразу заявили в театре. Поэтому и ориентирована постановка уже не на детей, а на более взрослых людей, 16+. Кстати, здесь, впервые взялись за спектакль с таким возрастным цензом. Но будет ли взрослым интересно смотреть на кукол? А если и будет то почему? На эти вопросы есть сразу несколько ответов. Во-первых, тщательная подготовка. Из Алматы пригласили художника-постановщика Юлию Чернову, а режиссером выступила Дина Жумабаева, известная в Костанае по спектаклю «Плаха». Ну а во-вторых, это авторский замысел.

«Тут идет тема родителей и детей. Конечно, сразу вспоминаешь о своих родителях и как к ним нужно относиться. Еще больше начинаешь их любить, и своих детей также начинаешь больше любить, понимать. Каждый видит свое. Я лично вижу, что это море, это жизнь и как человек приходит в жизнь, как он борется с какими-то трудностями», — считает актриса костанайского областного кукольного театра Оксана Белоцерсковская.

Произведение Эрнеста Хэмингуэя довольно популярно, за него автор удостоился множества наград, среди, которых Пулитцеровская и Нобелевская премии. В театре понимают, что это произведение известно многим костанайцам, но увидеть его постановку стоит, как минимум потому, что от книги оно все-таки отличается.

«По книге он борется с рыбой, то есть отправился на рыбалку. Рыба была очень огромная, большая, он один с ней справился. Поймал ее, но не смог, к сожалению, довести ее до дома, потому что ее обглодали акулы. Ему еще пришлось драться с акулами», — пояснил Арман Маганбетов.

Целый месяц кропотливой работы и наконец, сегодня, его смогли увидеть первые зрители. Правда, это была не официальная премьера, а отчетный показ для специалистов из сферы культуры. Но в скором времени его смогут увидеть и костанайцы, когда именно пока еще неизвестно. Но ожидание того стоит. К тому же в театре это будет не единственная премьера.

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