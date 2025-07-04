Лисаковским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении по ст.127 ч.3 КоАП в отношении родителя М. за неисполнение ею обязанностей по воспитанию повлекшее совершение ребенком умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Наказание назначено матери девочки, которая прижгла лицо своей знакомой. Лисаковским городским судом рассмотрено дело о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию. Это, по мнению следствия, повлекло совершение ребенком умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения.
Согласно материалам дела, в апреле, в Лисаковске девочка 2012 года рождения, вместе с подругой, в квартире, накалили на газовой плите металлическую кухонную лопатку. Потом они подошли к третьей спящей несовершеннолетней, и умышленно прижгли ей щеку, ногу и руку. От боли обожженная проснулась и стала кричать. В суде мать девочки раскаялась и признала вину в недостаточном воспитании. В итоге суд постановил оштрафовать её на 55 тысяч тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
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