В Минтруда объяснили, почему семьи с одинаковым количеством детей могут нуждаться в разной господдержке





С 1 января 2027 года в Казахстане при назначении 14 видов государственных пособий будут учитывать уровень социального благополучия семьи. Семьям категорий «А» и «В» соответствующие выплаты не будут назначаться, за исключением предусмотренных законодательством случаев. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве пояснили, что сейчас право на ряд пособий определяется по категориальному принципу. Семьи с одинаковым социальным статусом могут получать одинаковые выплаты, хотя их материальное положение существенно различается.

Для примера министерство привело две условные семьи, в каждой из которых воспитываются четверо детей. Семья Дидара имеет собственное жильё, дорогостоящий автомобиль, стабильную занятость и бизнес. По совокупности показателей её относят к категории «А» — с высоким уровнем благополучия.

Семья Ерлана живёт в небольшой квартире, родители работают по найму, не имеют дорогостоящего имущества и дополнительных материальных ресурсов. Она относится к категории «С» — с удовлетворительным уровнем благополучия.

Несмотря на одинаковый состав, возможности этих семей обеспечивать свои потребности различаются. Именно эти обстоятельства планируют учитывать при назначении отдельных пособий.

Оценку будут проводить с помощью Цифровой карты семьи на основе сведений государственных информационных систем. В расчёт принимаются материальное положение, занятость, жилищные условия, имущество, предпринимательская деятельность, кредитные обязательства и социальная устойчивость семьи.

По результатам оценки семьи распределяются по пяти категориям:

«А» — высокий уровень благополучия;

«В» — состоятельный;

«С» — удовлетворительный;

«D» — экономически уязвимый;

«Е» — экономически и социально уязвимый.

При этом наличие квартиры, автомобиля или другого отдельного имущества само по себе не означает, что семью отнесут к обеспеченной категории. Уровень благополучия определяется по совокупности показателей.

Семьи категорий «С», «D» и «Е» сохранят право на указанные 14 видов пособий при соблюдении установленных условий.

В министерстве подчеркнули, что изменения не затрагивают действующий порядок назначения остальных 22 видов государственных пособий, финансируемых из республиканского бюджета.

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