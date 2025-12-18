В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили, при использовании какой пиротехники в новогоднюю ночь может наступить административная ответственность. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, для правоохранительных органов в праздничные дни главным приоритетом остаются обеспечение общественного порядка и безопасность граждан.

«В первую очередь номер один — это недопущение нарушения общественного порядка. Здесь должен работать законный порядок и принцип нулевой терпимости», – отметил Санжар Адилов.

Что разрешено: мелкая пиротехника без угрозы

При этом в МВД не видят нарушений в использовании мелкой пиротехники, если она не создаёт угрозы окружающим.

«Что касается небольших фейерверков, которые не нарушают общественный порядок, не создают опасность для жизни и здоровья граждан, в этом мы никаких препятствий не видим», – пояснил замминистра.

Он уточнил, что речь идёт, в том числе, о бенгальских огнях, хлопушках и другой маломощной пиротехнике, которая не представляет серьёзной опасности и не загрязняет общественные пространства.

Запрещённые петарды и мощные фейерверки будут пресекаться

В то же время использование запрещённых петард и мощных фейерверков, способных причинить вред людям, имуществу или привести к засорению дворов и улиц, будет жёстко пресекаться.

«Есть пиротехнические изделия, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан. Есть и такие, которые, откровенно говоря, загрязняют наши дворы. В таких случаях мы будем применять весь арсенал административного кодекса», – подчеркнул Адилов.

Он добавил, что меры ответственности будут определяться в зависимости от характера правонарушения:

«Там предусмотрена целая палитра статей. В зависимости от деяния будем применять нормы закона на практике», – резюмировал заместитель министра внутренних дел.

