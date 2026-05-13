В правительстве рассказали, как казахстанцам начать зарабатывать больше





Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, за счёт чего в Казахстане планируют повышать уровень благосостояния населения, передает informburo.kz

Власти готовят новую программу до 2029 года

По словам Жумангарина, правительство разрабатывает комплексную программу повышения доходов населения до 2029 года. Её презентация ожидается уже в мае.

Ставку делают на реальные рабочие места

Министр отметил, что главным фактором повышения уровня жизни остаётся создание стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

По его словам, социальные и пенсионные выплаты зависят от общего состояния экономики, на которое влияют как внутренние, так и внешние факторы.

«Нужна твёрдая, хорошая, оплачиваемая работа. И чтобы её создать, нужно поднимать реальный сектор экономики», — заявил Серик Жумангарин.

Часть средств от налоговой реформы направят в «Байтерек»

Также сообщается, что из 2 трлн тенге, которые бюджет рассчитывает получить благодаря налоговой реформе, 1 трлн тенге планируют направить в фонд Байтерек для запуска крупных проектов.