В программе «Шанырак» могут поучаствовать ранее не затронутые очередники

Жилищная программа «Шанырак» продлена на месяц. Теперь желающие взять кредит на новую квартиру могут подать свои заявки до 16 октября, передает alau.kz

В Казахстане проходит второй этап приема заявок по жилищной программе «Шанырак». До середины сентября сотрудники «Жилстройсбербанка» принимали обращения от очередников, которые становились на учет по жилью до 2010 года. Теперь эти временные рамки расширили.

«Изначально были очередники с 1986 года по 2010 год. На данный момент имеют право подать заявления с 1986 года по 2015 год. То есть добавили тех очередников, которые встали в очередь с 2011 года по 2015 год. Программа продлена. Изначально она была до 16 сентября. Сейчас она продлена с учетом этих очередников с 17 сентября до 16 октября»,- рассказал Амир Искендиров, начальник отдела Костанайского филиала «Жилстройсбербанк».

Программа «Шанырак» — это пилотный проект. Он представляет собой новое направление программы «Нурлы жер». В течение первого месяца после запуска программы в ней решили поучаствовать почти 17 тысяч человек со всей страны. Но только 6 тысяч из них оказались подходящими под заявленные условия программы. А одобрение своих кредитных заявок получили лишь 374 человека по всему Казахстану.

«У некоторых обнаруживается наличие жилья, у некоторых недостаточно доходов. Есть отсев определенного количества клиентов, но мы ожидаем, что очередники более поздних сроков среди них будет больший наплыв по данному направлению»,- сказал Амир Искендиров.

Чтобы поучаствовать в жилищной программе 278 жителей Костанайской области уже подали свои обращения. Но собрать все необходимые документы, чтобы оформить кредитную заявку смогли лишь 23 человека. Сейчас эти люди занимаются подбором жилья, которое смогут оформить в кредит. Остальные 255 человек, по информации сотрудников банка, либо продолжают сбор документов, либо оценивают собственные возможности для участия в программе.

«Участниками программы могут только очередники местных исполнительных органов. Условия главной программы – это кредит до 12 миллионов тенге под 5 процентов с 10 процентами первоначального взноса»,- напомнил начальник отдела.

Согласно статистике с 2010 по 2015 год около 10 тысяч человек в нашем регионе встали в очередь на жилье. А это значит, что каждый из них уже соответствует первому условию участия в программе «Шанырак». Если доход на каждого из членов семьи, желающей оформить кредит, не превышает 101 тысячу тенге в месяц, то эти люди могут обратиться в «Жилстройсбербанк» и подать свою заявку.

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