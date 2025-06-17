Костанайские коммунальные службы стали работать лучше. По крайней мере такую статистику озвучили в ситуационном центре «Айкомек», сотрудники которого принимают жалобы от местных жителей.

С начала года на номер 109 поступило около 30 тысяч заявок, в то время как, за такой же период прошлого года было зарегистрировано почти 50 тысяч обращений горожан. Аким Костаная высказался об улучшении ситуации с мусором.

«Санитарная очистка ТБО (твердые бытовые отходы) 70% минус прошлого года. Это тоже хороший показатель. Новая компания, мы их в прошлый раз ругали по ТБО, ТБО это отдельно. Но, здесь вот показатель, это показатель качества услуг. Но, и правильно сейчас Азель Фазылахметовна сказала усилился контроль акимата, поэтому, старшие по районам работают. Служба «Айкомек» работает. Усилился контроль, и соответственно, появилось и качество. Но и компания, надо сказать, работает. Здесь надо говорить объективно. Это показатель. Единственно по ТБО я вам сказал, сегодня в каком состоянии ТБО, если так будет продолжаться будут вопросы тоже», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Три человека утонули в Костанайской области С начала купального сезона в регионе утонули три человека. Трагедии произошли в Костанае, Лисаковске и...