В работе Яндекс Go произошли сбои: компания объяснила причины неполадок

Пользователи сервисов Яндекс Go столкнулись с перебоями в работе приложений. Некоторые функции могут быть временно недоступны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
В Яндекс Go принесли извинения пользователям, водителям и курьерам за возникшие неудобства. Специалисты уже занимаются устранением технических проблем, однако назвать точное время восстановления работы сервисов пока не могут.
«Наши технические специалисты работают над восстановлением сервисов. Пока мы не можем назвать точные сроки, но делаем все возможное, чтобы вернуть их к работе как можно скорее», — сообщили в компании.
В пресс-службе также уточнили, что персональные данные пользователей из Казахстана хранятся на серверах, расположенных на территории страны.
При этом некоторые технологические компоненты инфраструктуры компании размещены в разных государствах. По этой причине технические сбои могут одновременно затрагивать работу сервисов сразу в нескольких странах.
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