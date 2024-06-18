В Рудном из затопленного водой участка извлекли тело мужчины

Тело мужчины извлекли из воды в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Инцидент произошёл поздним вечером 17 июня в городе Рудном, в 660 метрах от реки Тобол.

Спасатели ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли из затопленного водой участка тело 36-летнего мужчины без признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, по которым мужчина оказался на затопленном участке.

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