В Рудном начали восстанавливать заброшенные здания. Их отдадут под социальное под жилье

В Рудном начали восстанавливать заброшенные здания под жилье. Его будут предоставлять очередникам. Всего в городе сегодня — 12 «заброшек». Четыре из них в собственности государства, остальные у частников.

Сейчас в Рудном ведется большая работа по восстановлению так называемых «заброшек». Как отмечают в акимате города, восстановить старый дом, менее затратно для бюджета, чем построить новый. В одной из восстанавливаемых многоэтажек по улице Ленина работы завершили на 40%, сейчас рабочие ставят новые окна и занимаются облицовкой. По плану, готов он должен быть к сентябрю.

— Самая главная наша цель, чтобы не было пустующих зданий. Архитектурный облик будет соблюден. Ну, и тогда мы будем четко понимать, сколько нам нужно еще строить. В городе Рудный большая проблема, потому, что очередников более пяти с лишним тысяч человек. Это и сироты, и многодетные, и семьи, где есть дети инвалиды. Все категории, достаточно большой объем, — рассказал Валерий Полешко, советник акима Рудного

Сегодня в Рудном 12 пустующих зданий. Четыре стоят на балансе городского акимата. По словам Валерия Полешко, эта работа поможет значительно сократить количество очередников. В первую очередь квартиры будут предоставлять социально-уязвимым слоям населения.

— Сегодня есть ряд инвесторов, собственников, которые выкупили эти дома и восстанавливают под жилье. Это очень хорошее дело. Во-первых, архитектурный вид наших улиц будет получше, и безопасность. В таких домах собирались и дети, и люде без определенного места жительства, — добавляет Ульяна Бухвалова, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Рудного

Завершить работы по восстановлению всех заброшенных зданий в Рудном планируют в 2024-м году. На ремонт одного объекта выделено — 500 миллионов тенге. В акимате отмечают, что все 12 заброшенных домов предварительно обследовали, и специалистами они признаны технически исправными и пригодными для восстановления.

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