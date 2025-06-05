В Рудном начнут строительство объездной дороги. Много лет, что большегрузам, что легковым автомобилям, стремящимся из центра Казахстана на запад, приходится заезжать в город горняков. Это создает не только большой автопоток, но и представляет опасность для пешеходов, в виде ДТП, и наносит вред экологии из-за множества выхлопных газов от транспорта. Совсем скоро объявят конкурс на определние подрядчика.

В Костанайской области станет на одну дорогу больше. Скоро в Рудном начнут строительство объездной трассы. Как правило, у любого населенного пункта должна быть, артерия, которая его обходит. Планируется этот проект уже достаточно давно, поскольку не прост в реализации. К слову, в одном из своих предвыборных обещаний Альберт Рау — заместитель председателя мажилиса Парламента, говорил о том, что намерен серьезно взяться за этот вопрос. Напомним, в 2023 году завершилась реконструкция автодороги от Рудного до Денисовки, что значительно увеличило поток автомобилей.

«Я взял на себя такое предвыборное обязательство. Проект на самом деле такой интересный, в том плане, что, действительно, это не дело, когда огромный поток, практически весь поток между Центром Казахстана и Западом идет по улице Топоркова, если вот так прямо сказать. Поэтому, всегда важен первый шаг. Первый шаг был в 2023 году, сразу после выборов я порешал в правительстве, чтобы выделили деньги на ТЭО (технико-экономическое обоснование», — сообщил заместитель председателя мажилиса парламента РК Альберт Рау.

На этот проект выделят больше 26-ти милиардов тенге. Соответствующий приказ подписан премьер-министром. По словам Альберта Рау, совсем скоро будет объявлен конкурс на определения подрядчика, который возьмется за большую стройку. Мажилисмен отметил, что выигравший подрядчик должен будет не только реализовать проект, но прежде и разработать его проектно-сметную документацию. Такой подход, рассказывают специалисты, позволит реализовать намеченное быстрее. Но чтобы эта дорога смогла появиться, необходимо построить мост. По плану сооружение построят близ Каратомарского водохранилища, начнут к зиме.

«Не доезжая Рудного идет развязка, которая идет на Константиновку, Балыкты, на Сергеевку — это пять км не доезжая Рудного. Вот это начало. Мы полностью ее, эту развязку реконструируем, уширяем. Ну, она, вы видели, если ездите, там разбито снизу. Это все будет убрано и новое поставлено», — отметил директор КФ «Казавтожаол» Андрей Горват.

Проехав по этой развязке, можно заметить уже имеющийся мост. Его тоже будут реконструировать, таким образом, он станет шире. Общая протяженность обхода Рудного составит почти 17 километров. И, входить эта трасса будет в другую развязку, находящуюся за Рудным в сторону Денисовки.

«Будет рационально, клеверный лист, в общем, все быстро это и будет все понятно. А так, берешь, выезжаешь на трассу, потом, возвращаешься немного к Рудному пол километра и опять развязка. Это лишние движения, надо сделать рационально и хорошо, чтобы люди радовались», — говорит Андрей Горват.

Кроме того, объездная дорога будет иметь вторую техническую категорию, а это 15 метров в ширину, из которых 9 метров — проезжая часть. Предварительно, завершат строительство в 2027 году.

Разрешено изымать земли. В Казахстане принят законопроект Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых...

Ожидается чрезвычайная пожарная опасность - синоптики Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Утром на западе, севере...