В русском драматическом театре открывается новый сезон

В русском драматическом театре открывается 99 сезон. Артисты подготовили для костанайцев несколько премьер. А вот для тех, у кого уже были куплены билеты, еще до карантина, есть возможность посетить старые постановки. Правда, работает театр теперь по новым правилам, передает alau.kz

Костанайцы снова могут окунуться в мир искусства. После очередных послаблений было разрешено посещать театры. Артисты областного русского театра уже готовы к встрече со зрителем. Показ первого спектакля, который откроет 99 сезон запланирован на 9 октября.

«Это будет премьера спектакля «Федра». Можно сказать, что с 9 числа театр начнет свою работу на зрителя. График работы у нас также немножечко поменяется. Теперь мы не будем работать в выходные. Театр будет работать во вторник, среду, четверг и пятницу. То есть в эти дни вы сможете увидеть спектакли», — рассказала заведующая литературным отделом областного драматического театра Валерия Бородунина.

Обычно в выходные дни были показы детских спектаклей. Но в ближайший месяц их не будет. Как и везде, здесь изменились правила посещения. Теперь спектакли будут показывать для аудитории не более 50 человек, при этом изменится рассадка. Зрители будут сидеть через два места друг от друга.

«С учетом санитарных норм и соблюдением социальной дистанции 2,5 метра. Во-вторых, у нас везде нанесены разметки, здание оборудовано санитайзерами. Естественно вход в здание только в масках, строго», — пояснила Валерия Бородунина.

Работники театра приступили к своим обязанностям уже давно. Так что сейчас наготове для зрителей 5 постановок. Кстати, на них могут сходить и те, кто покупал билеты до карантина, они все еще действительны.

«Эти билеты будут действительны до конца этого сезона 99. Зрители их могут либо обменять, вернуть, либо прийти на любой другой спектакль, кроме премьеры. Но, честно говоря, зрители мало кто возвращал билеты. В основном все ждали открытия нового сезона, поэтому очень мало кто вернул», — добавила Валерия Бородунина.

А вот, чтобы увидеть новую постановку понадобятся и новые билеты. Всего в театре подготовили 4 премьеры. В этом месяце для любителей театра будет показана только одна премьеру. Но в скором времени актеры расскажут на сцене 2 военные истории. Одна для детей, а одна для взрослых. Также обещают удивить и новой комедией.

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