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В сезон охоты полицейские Костанайской области выявили более 30 административных правонарушений

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Об этом сообщил начальник отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области подполковник полиции Талгат Ахметов.

«Сезон охоты в Костанайской области открыт с 27 августа. Полицейскими совместно с Костанайской территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мир создано более 50 мобильных групп, которые осуществляют патрулирование в охотничьих угодьях. За это время проверено более 652 охотников и выявлено 31 правонарушение, которое касается природоохранного законодательства, — пояснил Талгат Ахметов.

В частности, большая часть выявленных правонарушений относится к нарушениям правил охоты и нарушений правил перевозки оружия.

К примеру, сотрудниками патрульной полиции на трассе «Мендыкара-Костанай» задержана автомашина, под управлением жителя города Костаная, у которого изъято гладкоствольное ружье, которое перевозилось с нарушениями правил перевозки и хранения оружия. Водитель привлекается к административной ответственности.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что сезон охоты на различную водоплавающую дичь , открыт с 27 августа. На кабана, барсука и косулю откроется с сентября текущего года.

Сотрудники полиции обращают внимание охотников на необходимость соблюдения правил природоохранного законодательства.

 

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