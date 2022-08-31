В сезон охоты полицейские Костанайской области выявили более 30 административных правонарушений

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Об этом сообщил начальник отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области подполковник полиции Талгат Ахметов.
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«Сезон охоты в Костанайской области открыт с 27 августа. Полицейскими совместно с Костанайской территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мир создано более 50 мобильных групп, которые осуществляют патрулирование в охотничьих угодьях. За это время проверено более 652 охотников и выявлено 31 правонарушение, которое касается природоохранного законодательства, — пояснил Талгат Ахметов.
В частности, большая часть выявленных правонарушений относится к нарушениям правил охоты и нарушений правил перевозки оружия.
К примеру, сотрудниками патрульной полиции на трассе «Мендыкара-Костанай» задержана автомашина, под управлением жителя города Костаная, у которого изъято гладкоствольное ружье, которое перевозилось с нарушениями правил перевозки и хранения оружия. Водитель привлекается к административной ответственности.
В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что сезон охоты на различную водоплавающую дичь , открыт с 27 августа. На кабана, барсука и косулю откроется с сентября текущего года.
Сотрудники полиции обращают внимание охотников на необходимость соблюдения правил природоохранного законодательства.
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