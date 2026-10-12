В Тобыле КамАЗ столкнулся с двумя мотоциклами: один человек погиб





Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Семина. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ при повороте налево столкнулся с двумя мотоциклами.

Один человек скончался до приезда скорой медицинской помощи, второго госпитализировали.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет дана правовая оценка», — сообщил командир взвода патрульной полиции отдела полиции Костанайского района Кайрат Тасмагамбетов.

Полиция призывает участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.