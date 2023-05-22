В жилищной реформе РК грядут очередные изменения

Как известно, с первого июля этого года КСК должны были перестать работать, а им на смену прийти ОСИ и ПТ. Однако депутаты мажилиса разработали поправку в закон, благодаря которой КСК, как форма управления, останется.

Окончательное решение по этому вопросу примут на пленарном заседании 24-го мая. Связано это с тем, что переход на ОСИ и ПТ шел со скрипом. На сегодня в Костанае всего 177 объединений собственников имущества и 57 простых товариществ. При том, что многоквартирных жилых домов более тысячи.

«Для того, чтобы с первого июля не создался некий правовой вакуум ,когда КСК должны упразднится, а они не перешли, даже трудно представить, что могло бы последовать. Поэтому мы инициировали, мы с депутатом Смышляевой, нашей Екатериной Васильевной, инициировали эту поправку, где убрать эту переходную норму, когда 1 июля 23 года, но с оговоркой, что работу КСК надо совершенствовать», — говорит заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Альберт Рау.

При этом, отмечает Альберт Рау, в таком виде, как КСК существуют сейчас, остаться они не могут. Правила и нормы, применяемые в работе ОСИ, должны будут действовать и на них.

«Мое предложение будет такое, чтоб председатель КСК был не как всенародно избранный, значит, лидер, а чтоб все-таки текущими делами занимался управляющий КСК, тогда мы разделяем представительские и исполнительские функции правления КСК и исполнение. А сегодня это в одном лице», — говорит Альберт Рау.

По уже созданным ОСИ и ПТ все останется без изменений. При этом, если они захотят снова присоединиться в КСК, запрещать законом это не планируют. Однако общественники, занимающиеся продвижением жилищной реформы, считают что это вряд ли произойдет. Потому что люди уже поняли главные плюсы новых форм управления.

«Они знают состояние подвала, крыши. Они готовы повышать тариф, потому что это их имущество. Они отвечают за свое имущество. Как известно, самое ценное у нас это недвижимость и земля. Оно принадлежит собственникам, поэтому глупо отдавать кому-то в распоряжение», — объясняет председатель республиканской ассоциации «Мой дом» Сайлау Асылбаев.

Ожидается, что новый закон, в котором будут отражены все аспекты системы управления многоквартирными жилыми домами, будет принят до конца этого года.

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