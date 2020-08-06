В Житикаре загорелся гараж и крыша дома

5 августа в 23:18 часов на пункт связи пожарной части №12 города Житикара поступило сообщение о том, что произошло короткое замыкание электропроводки в гараже на улице Новая, 17.
К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства, находящиеся в пожарном расчете. Через 6 минут по прибытию к месту вызова, было установлено, что объяты пламенем крыша гаража и крыша вплотную стоящего к нему дома, площадь пожара составила 100 м2.
Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства, а личный состав приступил к тушению пожара. В течение 7 минут к месту пожара прибыла дополнительная пожарная автоцистерна с личным составом, через 20 минут прибыла автоцистерна противопожарной службы АО «Костанайские минералы». Тушение пожара производилось двумя водяными стволами, заправка водой осуществлялась с пожарного гидранта, личный состав использовал средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Несмотря на то, что пожары в частных жилых домах характеризуются большой пожарной нагрузкой и, как следствие, интенсивной скоростью распространения, а так же то, что данный пожар произошёл ночью, личный состав пожарной части грамотными действиями не допустил жертв и предотвратил распространение пожара внутрь жилых помещений дома.
Огонь был полностью ликвидирован в течение двух часов.
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