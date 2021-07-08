Вакцинация костанайцев без отрыва от производства

Удобно, быстро и без отрыва от производства. В республике продолжается массовая добровольная вакцинация против covid-19. Получить вакцину можно несколькими способами: в поликлинике по месту жительства, в прививочных пунктах, который сейчас расположены в крупных торговых и бизнес-центрах, а можно пригласить мобильную бригаду медиков прямо на рабочее место. Сегодня одна из таких бригад поликлиники и№ 4 вакцинировала сотрудников телекомпании Алау.

К массовой вакцинации присоединилась и телекомпания Алау. Без отрыва от производства, сотрудники мобильной бригады поликлиники № 4 приехали сами, для того чтобы поставить вакцину от covid-19. На данный момент больше половины сотрудников телекомпании уже провакцинированы.

«Организация подошла к этому вопросу ответственно. Предложила массово всех сотрудников вакцинировать. Боязни у меня какой — то нет. Вакцину, я понимаю, как обычную прививку. Их я с роду не боялся. Почему бы не сделать, во-первых это поможет, потому, что зараза эта существует, я считаю, никуда от нее не денешься. Поэтому надо как-то с ней бороться», — рассказывает корреспондент телекомпании Алау Виталий Луговской.

Для того, чтобы к вам на предприятие приехала мобильная бригада, необходимо просто оставить заявку в одной из поликлиники, собрать необходимое количсество людей, а также можно оставить заявку в мессенджере ватсап управления здравоохранения области, по номеру телефона 8-777-375-44-77. Нужно указать адрес предприятия, название и количество человек.

«Есть возможность получить прививку без отрыва от производства. Поликлиник практикуют выездную вакцинацию. Для этого предприятию нужно оставить заявку, в любую поликлинику можно обратиться. Чтобы получить прививку на месте работы, нужно чтобы было не менее 20 человек вакцинируемых», — отмечает пре-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

На сегодняшний день в Казахстане привито более трех миллионов человек. В Костанайской области 166 тысяч человек. Как рассказали в управлении здравоохранения, заявки на вакцинацию без отрыва от производства поступают ежедневно. В последний месяц предприятия города активно пользуются услугами мобильных бригад.

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