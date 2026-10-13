Валы укрепили, трубы уложили: как Карасуский район готовят к новой большой воде





В Карасуском районе завершили 10 из 11 мероприятий плана инженерных работ по подготовке к паводковому периоду 2027 года. Об этом сообщил заместитель акима района Н. К. Амиров.

На исполнении остаётся дополнительное укрепление защитного вала в селе Новоселовка. По утверждённому плану завершить работы должны в четвёртом квартале 2026 года.

За летне-осенний период в селе Карамырза усилили обвалование 56 подтопляемых дворов. Протяжённость защитного вала составляет два километра, высота и ширина — по 2,5 метра.

В селе Жамбыл укрепили вал протяжённостью 1,98 километра, высотой и шириной по 2,5 метра. В Октябрьском дополнительно укрепили защитный вал длиной 1,8 километра.

В селе Восток работы провели на двух участках. Вдоль улицы Заречной укрепили двухкилометровый земляной вал высотой 3,5 метра и шириной четыре метра. В июле также усилили вал вдоль грейдера от базы ТОО «Караман-К». Его протяжённость составляет два километра, высота — два метра.

На дороге Маршановка — Зеленовка — Карасу дополнительно уложили четыре водопропускные трубы диаметром 0,3 метра. На подъезде к Кызкеткену установили трубы диаметром один метр, а на плотине в селе Прогресс — три трубы такого же диаметра для пропуска талых вод.

В июне в селе Амангельды очистили водонакопитель плотины. В Степном подрядная организация «СоюзТехСтрой» в рамках гарантийных обязательств восстановила повреждённые участки гидротехнического сооружения. Эти работы завершены 31 августа.

Всего в районе расположены 13 гидротехнических сооружений. По данным доклада, все они приведены в соответствие с требованиями безопасности прохождения талых вод.

Продолжается передача сооружений на баланс КГУ «Қостанай су қоймалары». Уже переданы три объекта — первый и второй пороги реки Тюнтюгур, а также плотина на реке Карасу в селе Карасу. Передачу остальных планируют завершить до конца 2026 года.

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