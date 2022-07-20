вашиновости «Снова авария на трассе Тобол-Рудный»

18 июля в 11:00 опять произошла авария Тобол-Рудный.

«Водитель на «Шахмане» перевернулся. Водитель на легковом автомобиле подрезал путь водителю на «Шахмане». Чтобы не сбить легковую машину водитель на «Шахмане» повернул кювет и перевернулся. А тот водитель, который виноват уехал даже не остановился и не проверил — как там водитель на «Шахмане». Дорогие водители автомобилей, вы что бессмертные? Зачем подрезать грузовую машину? Вы подвергаете опасностью не только себя, но и других . На дороге спешить нельзя! Соблюдайте правила дорожного движения для себя и для безопасности других», — пишет читатель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.