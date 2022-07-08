вашиновости «Страшная смертельная авария на трассе»

#вашиновости На аулиекольской трассе произошла страшная авария. Вроде, как ехали на такси. Есть погибший. В автомобиле был ребенок». Об этом сообщают подписчики.

Мы направили запрос в пресс-службы ДП Костанайской области и областное управления здравоохранения.

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