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#вашиновости «Страшная смертельная авария на трассе»

24.kz

#вашиновости На аулиекольской трассе произошла страшная авария. Вроде, как ехали на такси. Есть погибший. В автомобиле был ребенок». Об этом сообщают подписчики. 

Мы направили запрос в пресс-службы ДП Костанайской области и областное управления здравоохранения.

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