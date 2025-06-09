Ночью с 8 на 9 июня в Костанае произошло возгорание кровли одноэтажного здания, расположенного на...
Министерство науки РУ опубликовало перечень важных дат для казахстанских абитуриентов.
Календарь поступления на 2025-2026 учебный год!
- Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля;
- Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа;
- Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям «Педагогические науки» и «Здравоохранение»: с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля);
- Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе — до 7 июля);
- Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе — до 20 июля);
- Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля;
- Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
Актуальную информацию уточняйте на официальных сайтах и страницах вузов.
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