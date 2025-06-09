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Важные даты. Миннауки РК обратилось к абитуриентам

— Сегодня, 09:32
Изображение для новости: Важные даты. Миннауки РК обратилось к абитуриентам

pixabay.com

Министерство науки РУ опубликовало перечень важных дат для казахстанских абитуриентов.

Календарь поступления на 2025-2026 учебный год!

  • Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля;
  • Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа;
  • Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям «Педагогические науки» и «Здравоохранение»: с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля);
  • Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе — до 7 июля);
  • Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе — до 20 июля);
  • Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля;
  • Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.

Актуальную информацию уточняйте на официальных сайтах и страницах вузов.

 



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