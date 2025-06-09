Министерство науки РУ опубликовало перечень важных дат для казахстанских абитуриентов.

Календарь поступления на 2025-2026 учебный год!

Актуальную информацию уточняйте на официальных сайтах и страницах вузов.

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