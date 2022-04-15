Вербное воскресенье в 2022 году: дата, обычаи и запреты

Праздник не имеет фиксированной даты и всегда отмечается за неделю до Пасхи, в зависимости от кого, на какую дату она выпадет.

Вербное воскресенье – великий двунадесятый православный праздник, посвященный торжественному появлению Иисуса.

В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные ветви и украшать ими в доме иконы, передает ru.sputnik.kz

Как празднуют Вербное воскресенье

Подготовка к Вербному воскресенью начинается накануне – за несколько дней до его наступления принято срезать или покупать несколько веточек вербы и ставить их дома в воду, чтобы распустились. Празднование Вербного воскресенья начинается вечером в субботу. В церквях проходят богослужения и освящение вербы.

В воскресенье в церквях также идет служба, и священники окропляют вербные прутики святой водой.

После службы люди приносят освященные веточки домой, кладут их возле икон и хранят в этом месте в течение года. Для привлечения силы, здоровья и достатка легонько хлестают по спине вербными прутьями членов семьи.

Праздничный обед и ужин должны состоять из постных блюд, потому как Вербное воскресенье выпадает на Великий пост. В этот день запрещается кушать мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу и немного красного вина. Великий пост у православных завершается с наступлением Пасхи.

Выбрасывать вербу – плохая примета

Выбрасывать освященные ветви вербы в мусор нельзя. Считается, что это может привести к болезням и денежным проблемам. Использованную или пришедшую в негодность вербу можно:

пустить по течению реки;

сжечь отдельно от мусора;

закопать в чистом месте;

положить между кустов растущей молодой вербы;

использовать для изгнания злых духов и очищения дома – поджечь веточку и обойти с ней все углы помещения;

отдать в ближайший храм, где вербу сожгут с молитвой.

Приметы и поверья Вербного воскресенья

У православных христиан принято считать, что если на Вербное воскресенье выпадает хорошая погода, то в будущем стоит ждать хорошего урожая фруктов.

Для того, чтобы в доме был достаток и благополучие, в этот день необходимо посадить или пересадить комнатный цветок. Если он будет хорошо расти, то следует ожидать прибыли, а если завянет – готовиться к убыткам.

Если девушка хочет в ближайшем году выйти замуж, то ей необходимо до рассвета наломать веток на молодой вербе, положить их у изголовья кровати и весь день думать о любимом человеке.

Перед тем, как совершить важное дело, нужно съесть три вербовых почки, припасенные в Вербное воскресенье. Они способны привлечь удачу.

Чтобы избавиться от головной боли, следует тщательно расчесаться, собрать волосы с расчески, опустить их в воду и вылить у корней вербы.

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье запрещено убираться в доме, стирать и даже мыть посуду. Нежелательно готовить горячие блюда, поэтому хозяйки стараются подготовить праздничные угощения для семьи заранее. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову. Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде.

В этот праздник нельзя ссориться, нецензурно выражаться, желать зла, думать о плохом. Лучше воздержаться от просмотра телевизора, компьютерных игр, шумных застолий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.