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Вернули через полтора часа. Полицейские Костанайской области нашли угнанный автомобиль

Угнанный автомобиль за полтора часа вернули полицейские владельцу, после обращения за помощью, сообщает alau.kz

В вечернее время в дежурную часть отдела полиции Костанайского района обратился житель Тобыла, который сообщил, что из дачного общества «Автомобилист» угнан его «Мерседес». Машина и её хозяин были на даче. Неизвестный прохожий стал интересоваться у владельца, не продает ли он машину. Мужчина ему ответил, что «нет», зашел в дом. В это время заинтересовавшийся человек и угнал автомобиль, так как ключи находились в замке зажигания.

Ориентировка была передана всем постам полиции. Патрульные Куаныш Избасаров и Кенжегали Алибаев, возле одной из гостиниц областного центра заметили автомашину, подходящую по описанию.

Угонщиком «Мерседеса», оказался 32-летний костанаец, который снял место на стоянке гостиницы, где и оставил автомобиль. По данному факту начато расследование.Житель Тобыла записал видео-благодарность полицейским.

«Я благодарен сотрудникам за оперативность. Мужики-молодцы»,- сказал потерпевший Сергей Лысенко.

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