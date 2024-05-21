Вход по QR- коду. Детей в костанайских спортшколах будут контролировать по-новому

Вот уже второй год в Костанайской области активно возводятся спортивные объекты. В некоторых районах уже функционируют физкультурно-оздоровительные комплексы. Там могут заниматься спортом как дети, так и взрослые. В этом году появятся пять таких комплексов.

Благодаря им в регионе увеличился охват людей, занимающихся спортом. Однако, как считает аким области, нужного эффекта все вложения в развитие спорта не дают.

«Этим летом будут олимпийские игры в Париже, у нас нет ни одной лицензии. Ни одной лицензии наши спортсмены не получили. Вообще за все годы независимости на участие в олимпийских играх у нас было всего лишь 13 лицензий. И в копилке спортсменов нашей области всего лишь четыре олимпийские награды», — сказал на совещании аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов отметил, что наши спортсмены в последнее время не показывают хороших результатов, привел несколько примеров. По итогам шестой летней спартакиады- 2023 Костанайская область заняла 14-е место. А на 19 летних Азиатских играх наш регион на 17-ой строчке.

«В целях контроля качества тренеров и администраций подведомственных учреждений управлением физической культуры и спорта ввести учет посещаемости детьми секций в спортивных школах путем QR- кодов. Потому что мы знаем, что не все дети посещают секции, но финансирование идет на каждого. Это и «АРТспорта» касается, и спортивных секций», — отметил аким области.

Такие нововведения появятся во всех ДЮСШ уже в ближайшее время. Помимо этого аким области поручил разработать региональную концепцию развития спорта на 2025-2029 годы.

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