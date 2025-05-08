6 мая в посёлке Фёдоровка Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь участкового инспектора полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение со служебным автомобилем Нива, за рулём которого находился 47-летний подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. После инструктажа он следовал к месту несения службы.
Водитель скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В результате столкновения сотрудник полиции погиб на месте. Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года, был известен как принципиальный, ответственный и уважаемый офицер, верный присяге и своему делу.
Руководство Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Светлая память о Батырсаиме Зайтинове навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал.
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