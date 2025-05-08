USD 516.01 EUR 582.47 RUB 6.26

Виновник аварии, в которой погиб полицейский, был пьян — ДП Костанайской области

— Сегодня, 20:07
Изображение для новости: Виновник аварии, в которой погиб полицейский, был пьян — ДП Костанайской области

pixabay.com

6 мая в посёлке Фёдоровка Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь участкового инспектора полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Изображение 1 для Виновник аварии, в которой погиб полицейский, был пьян - ДП Костанайской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение со служебным автомобилем Нива, за рулём которого находился 47-летний подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. После инструктажа он следовал к месту несения службы.

Водитель скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В результате столкновения сотрудник полиции погиб на месте. Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года, был известен как принципиальный, ответственный и уважаемый офицер, верный присяге и своему делу.

Руководство Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Светлая память о Батырсаиме Зайтинове навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.