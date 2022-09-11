Вирсавия. Необычные имена стали давать детям казахстанцы

«Одно из необычных имен — Вирсавия, за 30 лет работы я впервые встретила это имя. Мне было интересно, я начала смотреть в интернете. Оказалось, это имя королевы. Второго ребенка в этой же семье назвали Вилария. Это тоже относится к именам королевской особы. Сейчас увеличивается количество имен, которые прописаны в исламе. Появилось большое количество детей с именем Адам, хотя раньше это было редкое имя», — говорит Жанна Дюсембаева.

О необычных именах для новорожденных рассказала во время брифинга на площадке РСК руководитель отдела РАГС аппарата акима Турксибского района Алматы Жанна Дюсембаева, передает корреспондент nur.kz

Кроме того, спикер напомнила нашумевшую историю, когда родители хотели дать ребенку имя Плов в коробочке.

По словам Дюсембаевой, в ответ на отказ РАГСа семья подавала жалобы и обращения в Министерство юстиции. Также руководитель отдела РАГС отметила увеличение количества регистрации рождения — за неполный 2022 год прибавление по Турксибскому району составило более чем 3,5 тысячи новорожденных. А, к примеру, в самом густонаселенном районе города, Алатауском, прибавление составляет на сегодня 6000 младенцев. Помимо этого, сообщается, что теперь родители могут зарегистрировать рождение ребенка посредством смс-уведомлений.

Также предусмотрена возможность присвоения двойных имен и отчеств через дефис. К примеру, если отца зовут Али-Аскар, отчество можно будет присвоить Али-Аскарович или Али-Аскарулы.

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