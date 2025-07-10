Два года назад президент страны поручил передать резиденцию для социальных нужд. Теперь здесь скоро заработает реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Аким Костанайской области посетил объект.

В новом центре будут оказывать восемь видов специальных социальных услуг — от медицинской помощи до психологической и культурной поддержки. На территории расположены семь корпусов, каждый из которых предназначен для определённой цели. Внутри оборудуют развивающие пространства: сенсорные комнаты, гончарную мастерскую, кабинеты LEGO и эрготерапии, залы для лечебной физкультуры, а также швейные и даже столярные мастерские. В центре появится и современное оборудование — например, локомат. Это специальный тренажёр, который помогает детям, никогда не ходившим, сделать первые шаги — компьютер управляет движениями и помогает осваивать ходьбу. Центр рассчитан на 60 койко-мест и будет принимать детей от 1,5 до 18 лет.



«Здесь будет все бесплатно для детей. У нас сейчас вообще один только центр реабилитационный для детей. Там 20 коек. В год проходят около 400 детей. У нас детей с ограниченными возможностями свыше 3000. Поэтому видите, огромная потребность в этом есть. Вот этот центр он будет рассчитан на 60 коек. В год, мы предполагаем, что будут проходить дополнительно к тем 300 еще 900 детей. Сейчас по той базе, которую мы имеем дети проходят реабилитацию только 14 дней. С открытием этого центра появляется возможность уже увеличить до 21 дня. Это дети и плюс сопровождающие. Поэтому наша задача, чтобы и дети, и мамочки, которые испытывают большие нагрузки, чтобы им здесь было очень удобно», — сказал аким области Кумар Аксакалов.

Чтобы попасть в центр, у ребёнка должна быть оформлена инвалидность и рекомендация на реабилитацию по индивидуальной программе. После этого родителям нужно обратиться в отдел занятости по месту жительства, написать заявление и выбрать удобное время для прохождения курса. Открытие центра запланировано ориентировочно на осень этого года.

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