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Вместо резиденции центр для детей. Акиму Костанайской области показали процесс реконструкции

— Сегодня, 16:11
Изображение для новости: Вместо резиденции центр для детей. Акиму Костанайской области показали процесс реконструкции

alau.kz

Два года назад президент страны поручил передать резиденцию для социальных нужд.  Теперь здесь скоро заработает реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Аким Костанайской области посетил объект. 

В новом центре будут оказывать восемь видов специальных социальных услуг — от медицинской помощи до психологической и культурной поддержки. На территории расположены семь корпусов, каждый из которых предназначен для определённой цели. Внутри оборудуют развивающие пространства: сенсорные комнаты, гончарную мастерскую, кабинеты LEGO и эрготерапии, залы для лечебной физкультуры, а также швейные и даже столярные мастерские. В центре появится и современное оборудование — например, локомат. Это специальный тренажёр, который помогает детям, никогда не ходившим, сделать первые шаги — компьютер управляет движениями и помогает осваивать ходьбу. Центр рассчитан на 60 койко-мест и будет принимать детей от 1,5 до 18 лет.

«Здесь будет все бесплатно для детей. У нас сейчас вообще один только центр реабилитационный для детей. Там 20 коек.  В год проходят около 400 детей. У нас детей с ограниченными возможностями свыше 3000. Поэтому видите, огромная потребность в этом есть. Вот этот  центр он будет рассчитан на 60 коек. В год, мы предполагаем, что будут проходить дополнительно к тем 300 еще 900 детей. Сейчас по той базе, которую мы имеем дети проходят реабилитацию только 14 дней. С открытием этого центра появляется возможность уже увеличить до 21 дня.  Это дети и плюс сопровождающие. Поэтому наша задача, чтобы и дети, и мамочки, которые испытывают большие нагрузки, чтобы им здесь было очень удобно», — сказал аким области Кумар Аксакалов.

Чтобы попасть в центр, у ребёнка должна быть оформлена инвалидность и рекомендация на реабилитацию по индивидуальной программе. После этого родителям нужно обратиться в отдел занятости по месту жительства, написать заявление и выбрать удобное время для прохождения курса. Открытие центра запланировано ориентировочно на осень этого года.

 



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