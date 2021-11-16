Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Костанае

Фото пресс-службы ДП
ДТП случилось сегодня около 14.00 на проспекте Кобланды батыра.
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Водитель, управляя автомашиной «Ваз 2112» с российским учетом, на пешеходном переходе, сбил 13- летнего подростка и попытался скрыться с места ДТП.
Он был задержан очевидцами, которые вызвали на место происшествия полицию. Прибывший на место происшествия автопатруль зафиксировал схему ДТП. Водитель задержан.
Подросток доставлен в больницу с переломом носа и ушибами.
В полиции сообщили, что с начала года в области по вине водителей, управляющими автомашинами с российским учетом, совершено 60 ДТП, в которых 14 человек погибло и 66 ранено.
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