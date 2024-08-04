ВОЗ обновила список опасных бактерий и вирусов, которые могут вызвать новую пандемию

Всемирная организация здравоохранения обновила список самых опасных вирусов и бактерий, которые потенциально могут вызвать следующую пандемию, передает informburo.kz

Их насчитали более 30, в том числе это вирусы гриппа типа А, лихорадки денге и обезьяньей оспы.

Приоритетные патогены определили по их потенциалу вызвать глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения – пандемию. Во внимание принимали уровень заразности и патогенности, а также ограниченный доступ к вакцинам и методам лечения. В 2017 и 2018 годах было лишь около десяти приоритетных патогенов.

Над новым списком работали 200 учёных около двух лет. Они проанализировали более 1600 видов патогенов – преимущественно вирусов и бактерий. Среди приоритетных – группа коронавирусов, известных как сарбековирусы, в которую входит SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию COVID-19.

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