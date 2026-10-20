«Все 30 сносить не будем»: аким Костаная — о гаражных кооперативах

Территории гаражных кооперативов внутри Костаная рассматривают как резерв для будущего развития города. При этом приступать к их застройке в ближайшее время не планируют. По данным акимата, освоение таких участков предусмотрено на период с 2040 по 2050 год.
Вопрос обсудили накануне в городском акимате при рассмотрении корректировки Генерального плана. Документ определяет перспективы развития Костаная до 2050 года. По расчётам специалистов, к этому времени население областного центра составит около 370 тысяч человек.
С учётом роста числа жителей в городе определяют территории под новые проекты, жилую застройку и необходимую инфраструктуру. В число резервных площадок вошли и земли гаражных кооперативов, которых в Костанае сейчас насчитывается 30.
Аким города Марат Жундубаев подчеркнул, что речь идёт о долгосрочной перспективе.
«Вопрос сейчас остро не стоит, что мы прямо сейчас приступим к застройке этих гаражных кооперативов. У нас ещё есть Кунай-2, другие территории», — отметил он.
При этом глава города уточнил, что о сносе всех 30 кооперативов речь не идёт. По его мнению, если на таких участках в будущем будут строить жилые дома, проекты должны предусматривать большие подземные паркинги.
Жаңалықтар - 20.10.26
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