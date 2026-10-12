«Все в город ездят!»: аким Костаная поднял проблему нехватки объектов в Кунае





На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев поднял вопросы развития микрорайона Кунай. Он обратил внимание на перегруженность автобусных маршрутов и необходимость создания социальных объектов в этой части города.

По мнению акима, одна из причин нагрузки на транспорт — задержка открытия новой школы. Сейчас действующую школу микрорайона посещают 190 детей при проектной мощности всего 50 учеников.

Жундубаев напомнил, что строительство новой школы относится к областному управлению строительства, и призвал ускорить сдачу объекта.

На совещании также прозвучало, что нехватка ученических мест может быть одной из причин медленной продажи домов, построенных акиматом по программе индивидуального жилищного строительства. Затраты на их возведение необходимо восполнить в бюджете.

По словам акима, бесконечно увеличивать количество автобусов на маршрутах бессмысленно — необходимо создавать условия для жителей в самом микрорайоне.

«Насколько я знаю, сегодня проектируется детский сад. Вот надо детский сад и школу вовремя сдать», — отметил Марат Жундубаев.

Он также предложил запроектировать в Кунае спортивный комплекс, поскольку сейчас дети вынуждены ездить на тренировки в город.

«Дети ездят сегодня на тренировки в город. Все в город ездят! Потому что в Кунае на сегодня, к сожалению, нет практически никаких объектов таких», — подчеркнул аким.

Кроме того, Жундубаев обозначил необходимость размещения в микрорайоне пожарного поста или депо совместно с подстанцией скорой медицинской помощи. Он предложил рассмотреть возможность привязки готового проекта либо разработки проекта силами города.

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