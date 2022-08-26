Все виды услуг Казпочты будут временно недоступны для казахстанцев

tengrinews.kz
Клиентов АО «Казпочта» попросили заранее планировать посещение отделений компании, проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы, получение и отправку писем, документов и посылок.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
С 28 по 31 августа все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО «Казпочта», терминалах «Касса24» будут недоступны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.
«В связи с плановыми техническими работами в период с 00:00 28 августа по 08:00 31 августа по времени Нур-Султана будут недоступны все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО «Казпочта», терминалах «Касса24», на сайтах post.kz, postbank.kz», — сказано в сообщении АО «Казпочта».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: