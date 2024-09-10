Всемирнные игры кочевников. Стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая 8 представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана сегодня завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

На ипподроме «Казанат» стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана сегодня вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.

Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).

Стоить отметить что, Казахстанская сборная по кок-бору также обыграла сборную США.

С первых минут казахстанская команда захватила инициативу и до финала не отдала ее. Итоговый счет — 18:0.

В сборной Казахстана выступают три костанайца: Абду Мейрамбек, Нуркен Омаров, Наурызбай Калтаев. Нуркен Омаров и Наурызбай Калтаев они же и отметились в игре по одному взятию «ворот».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.