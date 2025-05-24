Новый микрорайон Кунай начал строиться и разрастаться около пяти лет назад. На сегодня здесь есть строящаяся школа, многоэтажки, магазины и автобусное сообщение. Кроме того, в прошлом году здесь же разместили тех, кто пострадал от большого паводка, построив им дома буквально за считанные месяцы. А на сегодня здесь полным ходом идет строительство и других жилых строений.

К примеру, Кунай также определили площадкой для реализации программы индивидуального жилищного строительства. Напомним, это одна из форм обеспечения граждан квадратными метрами, согласно которой, любой казахстанец имеет право на собственные десять соток от государства для строительства жилья. Однако, чтобы это выглядело аккуратно и солидно, дома на этих участках местные власти решили построить сами. Планируется, что очередники смогут приобрести их через льготную ипотеку. Таким образом, в микрорайоне уже почти отстроили 124 дома, как двухэтажных, так и одноэтажных. И ввести их в эксплуатацию планируют в июле текущего года.

«Индивидуальный жилой дом со всеми видами коммуникаций. Хочу обратить внимание, что водоотведение, то есть канализация здесь централизованная. Например, у нас имеется санузел полностью оборудованный под городские стандарты», — говорит заведующий сектором отдела строительства акимата Костаная Канат Бекбергенов.

А если пройти дальше, то там уже находится жилая зона и кухня. Кстати, санузлов в двухэтажных коттеджах два. И, как можно заметить, окна здесь тоже довольно не стандартные. Однако, на этом особенности дома не заканчиваются.

«Прошу обратить внимание на двухконтурный газовый котел, который имеет отдельный выход, чтобы поддерживать чистоту и санитарные нормы в жилой зоне, то есть котел имеет в функционале подогрев воды и также отопление полностью автоматически», — рассказал Канат Бекберенов.

А что касается пятиэтажных краснокирпичных домов, то они строятся по программе доступного жилья, специально для социально-уязвимой категории граждан и работников бюджетных организаций. За эти годы здесь появилось около 30-ти таких многоэтажек. А сейчас строится еще 10.

Канат Бекбергенов поделился, что в этом году будет решен вопрос и с уличным освещением микрорайона, поскольку на сегодня оно есть меньше чем на половине территории Куная.

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