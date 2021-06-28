Встреча, посвященная 30-летию Независимости Казахстан, состоялась в Костанае

Текущий год в Казахстане проходит под знаком 30 — летия Независимости Республики Казахстан. В рамках мероприятий посвященных этой дате в Костанае состоялся круглый стол «Тәуелсіздік — қазақтың сан ғасырлық арманы». Где обсудили актуальные вопросы истории государственности Казахстана, стратегии развития страны в условиях независимости, а также основные проблемы патриотического воспитания молодежи.

2021 год ознаменован большой датой — 30-летием Независимости Республики Казахстан. Вспомнили, как начиналась история независимого Казахстана и рассказали, как прочувствовали на себе независимость спикеры круглого стола, общественные деятели города Костанай.

«И сейчас по прошествии 30 лет мы все задаем вопрос себе : какую страну мы построили? В какой стране мы живем? Удачно ли все сложилось у нас или нет? И конечно же отвечая на все эти вопросы, мы говорим о том, что да, нам удалось найти очень правильное решение. И конечно же все это состоялось благодаря политической воли Лидера Нации — Нурсултана Абишевича Назарбаева ну и конечно же в сплоченности нашего народа всех казахстанцев»,- отметил политолог, кандидат исторических наук Валерий Вишниченко.

Поделилась своим мнением о независимости и отличник образования Бахытгуль Маулетова , которая проработала в этой сфере 50 лет. Рассказывает, что с обретением независимости пришла стабильность, также с независимостью начал развиваться и государственный язык.

«Я всегда удивлялась, что за слово независимость. И что за день? И вот когда мы взяли свою независимость стали независимым государством, я уже знала , что это такое, почувствовала. Независимость много чего нам дала.Стабильность, свобода человека, свобода высказываний, свобода на свое развитие, много всяких прав. Язык наш свой родной, государственный стал развиваться», отметила Бахыткуль Маулетова.

Также в ходе мероприятия была затронута еще одна тема это роль Ассамблеи Народа Казахстана в межнациональном согласии и единстве.

«Один из главных, ключевых моментов ,который я всегда не устаю повторять, я думаю, что и Нурсултан Абишевич об этом говорит и господин президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев о том, что мы достигли этих успехов только благодаря тому, что мы остались едиными, единой нацией, что у нас мир и согласие царят в стране, наряду с тем, что мы выработали очень четкие действия в области экономики и политической сферы. Мы четко выстроили вопрсы в межэтническом отношении», — подчеркнул Валерий Вишниченко.

Большинство слушателей круглого стола это студенты, молодые люди, и учащиеся военной кафедры Костнайского Регионального университета.

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