Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 мая представили синоптики Казгидромета.
Циклон, и связанные с ним фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха.
Однако, уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон.
Не смотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 тепла, а в дневные до 10-15 тепла.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.