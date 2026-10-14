Выход на работу из декрета не прекращает выплату по уходу за ребёнком — министр

Женщины, которые выходят на работу во время отпуска по уходу за ребёнком, продолжают получать выплату до достижения им полутора лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.
По словам министра, поступало много вопросов о том, сохраняется ли выплата при досрочном выходе на работу.
«Отвечая на вопрос, да, выплата сохраняется и она продолжает получать до полутора лет, при этом может работать», — сообщил Ертаев.
Он подчеркнул, что выход на работу раньше срока не прекращает выплату. Женщина может совмещать работу и уход за ребёнком без её потери.
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