Ботай и Тұмар подросли: жеребята лошади Пржевальского готовятся к первой зиме в Костанайской области
Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал новые фотографии родившихся летом двоих жеребят лошадей Пржевальского....
Выпуск ТВ-новостей — 17.11.26-видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.